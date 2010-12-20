Пьяный турист убил акулу у берегов Шарм аш-Шейха

Сербский турист, который случайно приземлился собственным задом на голову акулы у берегов Шарм аш-Шейха, стал героем дня в Египте, где за последние недели произошло несколько случаев нападения акул на туристов. Об этом курьезном случае сообщает New York Post со ссылкой на Македонское информационное агентство.

Гражданин Сербии Драган Стевич сильно напился во время вечеринки в Шарм аш-Шейхе. Он влез на высокий трамплин и прыгнул в воду, но изящный прыжок ему не удался: серб задом приземлился на голову акулы, убив ее.

Сам турист даже не понял, что произошло. Он доплыл до берега, рассказал своим друзьям о том, что вода оказалась "не очень мягкой" и что он как-то ухитрился ушибить лодыжку. Стевич был госпитализирован с диагнозом: отравление алкоголем и растяжение лодыжки.

Вот, как описывал этот "героический поступок" Милован Убирапа, друг Стевича, в интервью македонскому агентству MINA. По его словам, Драган решил поплавать после того, как всю ночь друзья выпивали. Подойдя к пляжу, друзья-собутыльники обратили внимание на трамплин, который используют дайверы. "Драган забрался на трамплин, попросил меня подержать его пиво и тут же разбежался для прыжка. Я не успел среагировать, чтобы его остановить, он просто сделал это... Драган прыгнул с большой высоты и погрузился в море, но сильного всплеска, какого мы ждали, не было". Утром египетская полиция обнаружила на пляже мертвую акулу.

Местные власти заявили, что убитая акула, по всей видимости, та самая, которая искалечила троих человек и убила еще одного. Власти Шарм аш-Шейха в качестве награды пообещали удачливому сербу бесплатный отдых. Новость о пьяном сербе, убившем акулу, стала за последние сутки одним из самых цитируемых сообщений. Впрочем, никаких официальных подтверждений того, что Стевич избавил Шарм аш-Шейх от "акулы-людоеда", не поступало.

NEWSru.co.il