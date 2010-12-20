Как очистить организм после антибиотиков

В период лечения различных острых и хронических воспалительных заболеваний, бактериальных, вирусных инфекций, а особенно их осложнений – ангин, бронхитов, пневмоний, пиелонефритов, циститов, простатитов, аднекситов – наша печень серьезно страдает от ударов лекарств.

Есть несколько путей поддержания организма после применения антибиотиков.

Первый – отказаться от продуктов питания, выращенных с применением химических удобрений, пестицидов и переработанных с помощью химических консервантов. А также от животноводческой продукции, в производстве которой используются гормоны и антибиотики. Второй - лечиться, используя натуральные препараты. Народные рецепты, в основе которых лежат природные целебные средства, помогали в старину, помогают и сейчас, в век технического прогресса. К тому же, природные средства, в отличие от синтетических лекарств, не дают побочных эффектов. Сейчас это понимают уже во всем мире.

Еще один путь – периодическое очищение печени, желчного пузыря и кишечника под наблюдением врача. В клинике для курса такого очищения достаточно четырех, пяти сеансов. Чтобы вернуть «боевую готовность» как печени, так и кишечнику, применяют различные методики, разработанные врачами из разных стран и специализаций. В комплексе используют только натуропатические средства, то есть травы, масла и соки.

newsland.ru