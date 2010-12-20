В Дунае затонула баржа с минеральными удобрениями

По сообщению Посольства Украины в Румынии, 19 декабря в районе города Гиндерешть в реке Дунай за 130 километров от границы с Украиной из-за повреждения в корпусе затонула баржа с минеральными удобрениями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, баржа транспортировалась буксиром "Орион" под флагом Молдовы и перевозила насыпью 964 тона минерального удобрения "Аммофос". По предварительным данным, удобрение нетоксично.

Всего буксир транспортировал 8 барж, загруженных в торговых портах городов Измаил и Рени, в Белград (Сербия).

Экипаж из 11 человек не пострадал.

С целью предотвращения возможных негативных последствий на территории Украины МЧС во взаимодействии с Минэкологии, Минтрансом, Минздравом и Госводхозом осуществляет мониторинг качества воды в реке Дунай.

Ситуация находится под контролем МЧС.