Чем угрожает езда на велосипеде

Американские ученые обнаружили, что езда на велосипеде может ухудшать качество спермы. Исследование показало, что пять и более часов езды на велосипеде вдвое повышают суммарный риск низкой концентрации спермы и плохой подвижности сперматозоидов.

Исследователи из Бостонского университета обследовали 2200 мужчин, обратившихся в клиники по лечению бесплодия. Все участники эксперимента не являлись профессиональными спортсменами.

У добровольцев были взяты анализы спермы. Кроме того, их опросили на темы общего состояния здоровья и физической активности.

После введения поправок на такие факторы, как употребление мультивитаминов, масса тела, артериальное давление, предпочитаемый фасон нижнего белья и другие, выяснилось, что при регулярных физических тренировках, даже с большими нагрузками, качество спермы страдает не больше, чем в отсутствие физической активности.

Однако анализ с учетом специфики упражнений показал, что пять и более часов езды на велосипеде вдвое повышают суммарный риск низкой концентрации спермы и плохой подвижности сперматозоидов.

В частности, оказалось, что более чем у 31 процента любителей велосипедов снижена концентрация спермы, против 23 процентов людей, не тренирующихся регулярно. Снижение подвижности сперматозоидов наблюдалось почти у 40 процентов велосипедистов, в то время как среди не тренирующихся - у 27 процентов.

По мнению руководителя исследования Лорен Уайз, это может быть обусловлено хроническим травмированием и повышением температуры яичек при езде на велосипеде.

medportal.ru