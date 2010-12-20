Лондон - туберкулезная столица Европы

Иммигранты сделали Лондон "туберкулезной столицей Европы". В настоящее время Великобритания - единственная из западно-европейских стран, где ежегодно диагностируется более 9000 случаев этого заболевания.

При этом каждые четыре из 10 случаев диагностируются в Лондоне. Рост заболеваемости за 11 лет (с 1999 года) увеличился почти на 50% - с 2309 до 3450, констатирует издание. Врачи подозревают, что эти цифры почти на треть ниже реальных. Распространению болезни способствуют условия жизни среди проживающих в британской столице иммигрантов.

Инфицирование происходит при длительном тесном контакте с зараженным, говорит эксперт по туберкулезу, профессор Алимуддин Зумла из Университетского колледжа Лондона. Вспышки туберкулеза происходят внутри групп иностранцев: в 2009 году это были африканцы (28%), индийцы (27%) и европейцы (10%). Но, похоже, что теперь многие люди заражаются туберкулезом, уже находясь здесь, а не привозят его из других стран, отмечают специалисты.

В викторианскую эпоху туберкулез был известен как "белая чума", поскольку больные им люди отличались сильной бледностью. Заболевание провоцируется бактериальной инфекцией. В современной Англии причины возникновения туберкулеза те же, что и в прошлом: плохие жилищные условия, переполненность жилья и недостаточная вентиляция. Симптомы туберкулеза варьируются от незначительных (постоянный кашель, одышка), до болей в суставах и даже менингита. Туберкулез является причиной трех миллионов смертей ежегодно во всем мире.

ami-tass.ru