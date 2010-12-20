Краска для волос гробит женскую печень

Сегодня краской для волос пользуются практически все женщины. Кто-то красится в домашних условия, а кто-то обращается к специалистам. Однако, какой бы краской для волос вы не пользовались, вам стоит знать о недавнем открытии британских ученых.

Многолетнее исследования с участием женщин-добровольцев показало, что краска для волос наносит сокрушительный удар по печени. Оказывается, в состав этого косметического продукта входят вещества, которые могут привести к образованию цирроза печени.

Лабораторные исследования показали, что вредные для печени вещества есть практически во всех красках для волос.

Эксперты сделали вывод, что женщина серьезно рискует здоровьем своей печени, если красится каждый месяц в течение более 5-и лет, пишет The Times of India.

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