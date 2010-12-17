Развод идет мужчинам на пользу?

Новое исследование показало, что разрыв с супругой делает мужчин здоровее и привлекательнее, поскольку они начинают больше времени уделять своей внешности, чтобы завоевать новое женское сердце.

Совершенно по-другому все происходит у разведенных женщин. Они, наоборот, начинают полнеть и хуже выглядеть.

Ученые Каролингского института, расположенного в Стокгольме, исследовали 9000 мужчин и женщин в возрасте от 45 лет и старше на протяжении 8 лет. При этом всем из них незадолго до начала исследования пережили развод.

Оказалось, что разрыв отношений с супругой благотворно сказывается на мужчинах. Несмотря на то, что они некоторое время проводят в одиночестве, в итоге они начинают лучше выглядеть и становятся здоровее.

Специалисты находят этому следующее объяснение: у разведенного мужчины появляется больше времени для ухода за собой. Одним из мотиваторов такого внимания к себе и своему здоровью становится желание быстрее избавиться от одиночества и найти новую подругу.

Исследование прошлого года, проведенное в Америке, продемонстрировало, что душевная травма, полученная в результате развода, не проходит даже при повторном браке.

Исследование чикагских ученых, в котором приняли участие 8 тыс. 652 человек в возрасте от 51 до 61, показало, что разведенные люди чаще болеют хроническими болезнями и даже раком, по сравнению с теми, кто никогда не вступал в брак.

medsputnik.ru