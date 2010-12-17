Народные средства повысят иммунитет. Рецепты

Сегодня в любой аптеке вы без труда найдете большое количество препаратов для повышения иммунитета. Но натуральные средства по-прежнему не теряют актуальности и могут составить конкуренцию таблеткам.

Здоровье проявляется в хорошем самочувствии и цветущем внешнем виде. Здоровый человек излучает уверенность в себе, у него хватает сил на реализацию задуманного. Но как можно уберечь себя, например, от гриппа, когда все окружающие болеют?

Ответ простой: необходимо уделить особое внимание повышению своего иммунитета. Ведь в большей мере заболеваниям подвержен тот человек, в организме которого не хватает так необходимых ему веществ.

Еще наши бабушки знали, что именно повышение иммунитета народными средствами оказывает потрясающее воздействие на человеческий организм. Может быть поэтому на их столах никогда не переводились лук и чеснок, а чай всегда пили с медом или лимоном?

Так почему же сейчас эти продукты далеко не всегда входят в наше меню. Вполне достаточно будет ежедневно употреблять по одному зубчику чеснока, и все простудные заболевания обойдут вас стороной. Естественно, довольно-таки специфический запах может многим не прийтись по вкусу.

Поэтому наиболее оптимальным решением для повышения иммунитета народными средствами будет являться совмещение всех витаминосодержащих продуктов, изготовление травяных настоек и сиропов.

К примеру, возьмите одну луковицу, один лимон и тщательно перемешайте данные ингредиенты с помощью блендера. В полученное пюре добавьте немного меда. В профилактических целях такой состав следует принимать по одной столовой ложке три раза в течение дня.

Настои из трав – лучшее средство для повышения иммунитета народными средствами, с которым может сравниться далеко не каждый лекарственный препарат. Ниже приведен простой, но в тоже время эффективный способ приготовления лечебного чая. Заварите липу, дайте ей настояться несколько часов и добавьте капельку меда.

Также допустимо делать отвар из мяты, мелиссы, зверобоя и других лекарственных трав. Такой чудодейственный чай не только будет способствовать укреплению иммунной системы, но произведет очистку вашего организма от токсинов и вредных веществ.

medsputnik.ru