Беременным нельзя есть сыр

Медики советуют беременным женщинам исключить из рациона мягкий сыр и ряд других продуктов. Эксперты призывают раковых больных взять эти советы на заметку. Исследование, проведенное Агентством по охране здоровья, показало: у раковых пациентов повышен риск отравление вследствие воздействия бактерии листерии.

Бактерии листерии, действительно, можно обнаружить в мягком сыре и паштете. Однако отравление провоцируется достаточно редко. Британский центр исследования рака советует пациентам, проходящим курс химиотерапии, быть предельно осторожными с данными продуктами.

Однако, по мнению независимых экспертов, данный запрет следует распространить на всех раковых пациентов, проходящих любую стадию лечения и болезни. У беременных женщин листериоз провоцирует выкидыш и возможно отравление крови или менингит, если иммунная система ослаблена.

Группа ученых из Агентства по охране здоровья специально исследовала 1413 человек, исключив, при этом, из их числа беременных женщин. Все участники исследования страдали от листерии в промежуток между 1999 и 2009 годом. Анализ показал, что именно раковые больные имели наибольший риск подхватить листериоз (в пять раз больший по сравнению с людьми с другими недугами вроде диабета). Наивысший риск был у людей с раком крови.

Доктор Боб Адак из Агентства призывает и раковых больных, и диабетиков, и людей с проблемами почек или печени отказаться от опасных продуктов. У этих людей, как и беременных женщин, возможно возникновение серьезных заболеваний и даже смерть.

newsland.ru