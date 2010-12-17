Как похудеть "за завтраком"?

Одна известная английская пословица говорит: завтрак съешь сам, обед подели с другом и ужин отдай врагу. Поэтому можно смело сказать, что завтрак - важнейшая часть дня. То, чем позавтракал утром, влияет на наше настроение и самочувствие весь день. Вкусный завтрак должен быть здоровым и разносторонним, но ни в коем случае однообразным.

Общее мнение такое, что на завтрак надо обязательно есть кашу. Да, каша была и будет важной частью завтрака. Но во избежание однообразия, можно обогатить стол бутербродами, омлетами, блинчиками и различными йогуртами.

Ученые провели эксперимент, результаты которого их очень удивили. Группе девушек, которые обладают далеко не идеальной фигурой, было предложено включить в свой утренний рацион, помимо завтрака, бананы. Через некоторое время были подведены итоги, и выяснилось, что у них снизился вес и чувствуют они себя гораздо лучше.

При этом те, кто съедал бананы в начале завтрака, похудели больше. Это произошло потому, что бананы очень сытные, ими наедаешься очень быстро, сообщает Vrach.tv. Практически все признались, что для насыщения хватит только бананов. Исследователи советуют тем, кто хочет похудеть, завтракать этими питательными фруктами и таким образом худеть.

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