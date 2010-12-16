Мать-и-мачеха - натуральное отхаркивающее

Мать-и-мачеха (Compositae) род многолетних трав семейства сложноцветных. Листья используют в медицине как отхаркивающее средство, входят в состав грудного и потогонного сборов. Цветки золотисто-жёлтые, краевые - язычковые, пестичные, срединные - трубчатые, обоеполые (бесплодные). Прикорневые листья, появляющиеся после цветения, округло-сердцевидные, угловатые, неравнозубчатые, плотные, снизу (вначале и сверху) беловойлочные, при прикосновении кажутся тёплыми, сверху голые, холодные (отсюда название). Семянки с хохолком. Произрастает мать-и-мачеха большей частью по глинистым склонам, холмам, оврагам, обрывам рек, насыпям, пустырям и как сорное растение на полях.

Настой цветков мать-и-мачехи (Infusum folii Tussilaginis farfarae) готовят так: 5 г (1 столовая ложка) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (на водяной бане) при частом помешивании 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Приготовленный настой хранят в прохладном месте не более 2 суток. Принимают в теплом виде по 1/3-1/2 стакана 2-3 раза в день за 1 ч до еды как отхаркивающее средство.

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