Что есть, чтобы пропал живот

Диета для живота поможет вам сделать живот упругим и плоским, избавиться от лишних складок на боках. Как это сделать? Очень просто.

1. Откажитесь от соли, употребляйте поменьше продуктов, от которых округляется живот (белый хлеб, пирожные, сдобы и т.д.).

2. Кушайте помалу и регулярно.

3. Потребляйте побольше лимонного сока, апельсинов и кресс-салата.

4. Пейте больше воды и меньше кофе.

Примерное меню диеты для живота: завтрак: 125 грамм диетического йогурта, апельсин. Или: яйцо всмятку, два хрустящих хлебца; обед: 250 грамм куриного мяса без кожи либо рыбы, овощной салат; ужин: бифштекс, приготовленный на гриле либо на сухой сковороде, 75 грамм пареной фасоли, апельсин.

Закуски (каждый день—два): шоколадный батончик; тарелка супа без мяса (лучше овощного). Обед и ужин можно менять местами, если вам так больше нравится или если вы не любите однообразия.

Диета для живота, однако, не подойдет ленивым людям, так как, соблюдая ее, требуется еще и выполнять упражнение, описанное ниже:

1. Сядьте на стул, выпрямите спину, сдвиньте колени, прижмите ступни к полу.

2. Вытяните вперед руки, опустите подбородок. Выдохните.

3. Напрягите живот и медленно наклонитесь вперед, стараясь коснуться пола.

4. Вдохните, выдохните, вернитесь в исходное положение.

Начинать нужно с 5-ти раз, а после постепенно увеличивайте это число.

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