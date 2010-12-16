Чем опасны "быстрые" каши?

Чтобы приготовить «быструю» кашу, достаточно залить хлопья кипятком и дать настояться от одной до семи минут. Чтобы такое блюдо было не только полезным, но и вкусным, овсяные каши выпускают с различными фруктовыми наполнителями, в том числе с кусочками сушеных фруктов и ягод. Высушивают их по-разному. Самый дорогой способ — сублимационная сушка: продукт замораживается, а затем обезвоживается под вакуумом. Когда кашу заливают кипятком, сублимированные фрукты и ягоды насыщаются влагой и приобретают более свежий вид.

«Моментальное» приготовление каше обеспечивает специальная технология обработки зерновых культур. Для производства таких каш требуются не цельные зерна, а хлопья. Расплющенное зерно толщиной 0,3—0,5 миллиметра быстрее поглощает влагу и, соответственно, разваривается. Кроме того, крупу для «быстрых» каш пропаривают при высокой температуре и давлении, проваривают в котлах с небольшим количеством воды или обрабатывают инфракрасными лучами.

В лаборатории купленные каши проверили по показателям безопасности, прежде всего на содержание тяжелых металлов — свинца и кадмия. Напомним, что они способны накапливаться в организме и поражать нервную систему, вызывать серьезные проблемы с почками и костной тканью. Основной источник свинца — это выхлопы автотранспорта, а поля с зерновыми культурами у нас очень часто расположены вдоль автодорог...Кадмием овес «обогащают» промышленные предприятия, а кроме того, минеральные и органические удобрения, которые вносятся в почву.

Готовая овсянка должна быть белого цвета с оттенками от кремового до желтого. Каши с наполнителями приобретают цвет добавленных в них ягод или фруктов.

Хлопья могут полностью развариваться — это допускается. В кашах с наполнителями, естественно, должны присутствовать кусочки фруктов. А вот привкуса затхлости, горечи и тем более плесени в овсянке быть не должно (это говорит о том, что продукт неправильно хранили или для его приготовления использовали некачественное сырье).

После лабораторных исследований и дегустации практически все каши получили положительные оценки. Тем не менее эксперты советуют потребителям внимательно читать состав продукта, указанный на упаковке. Если на пачке написано, что каша содержит сухие сливки, это вовсе не означает, что с порцией овсянки вы получите натуральное (пускай даже сухое) молоко. Многие производители используют при производстве заменителей сливок растительное сырье — к примеру, кокосовое масло.

Знайте также, что словосочетание «ароматизатор, идентичный натуральному» говорит о том, что в кашу положили ненатуральную, синтетическую добавку. В любом случае выбор за вами: варить традиционную овсянку на коровьем молоке или пользоваться полуфабрикатами.

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