Число жертв эпидемии холеры на Гаити превысило 2,4 тыс. чел.
10:32, 16 декабря 2010Зарубежные новости
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И может превысить 400 тыс. чел.
Число жертв эпидемии холеры на Гаити превысило 2,4 тысячи человек.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун, который также отметил необходимость проведения независимого расследования изначальных источников и причин заболевания, сообщает “Газета.ру”.
Ранее Министерство здравоохранения Гаити сообщало о 2013 случаях летального исхода.
По прогнозам Панамериканской организации здравоохранения, в ближайшие два месяца число заболевших на Гаити может превысить 400 тысяч человек.
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