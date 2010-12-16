Неразделенная любовь разбивает сердце
10:04, 16 декабря 2010Зарубежные новости
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А любовь притупляет боль
Специалисты изучили анкеты более 5 тысяч представителей обоих полов в возрасте от 18 до 60 лет. Участники отвечали на вопросы о хронических заболеваниях, таких как артрит, боли в спине или шее, частые или сильные головные боли, сезонные аллергии, а также инсульты и инфаркты.
Оказалось, что участники, которые чувствовали себя неуверенно в отношениях, избегали быть рядом с другими людьми и имели более высокий риск развития ряда хронических заболеваний, включая проблемы с сердцем.
Между тем, группа американских ученых из Медицинского центра Стэнфордского университета пришла к выводу, что романтическая любовь притупляет физическую боль.
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