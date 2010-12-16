Неразделенная любовь разбивает сердце

Специалисты изучили анкеты более 5 тысяч представителей обоих полов в возрасте от 18 до 60 лет. Участники отвечали на вопросы о хронических заболеваниях, таких как артрит, боли в спине или шее, частые или сильные головные боли, сезонные аллергии, а также инсульты и инфаркты.

Оказалось, что участники, которые чувствовали себя неуверенно в отношениях, избегали быть рядом с другими людьми и имели более высокий риск развития ряда хронических заболеваний, включая проблемы с сердцем.

Между тем, группа американских ученых из Медицинского центра Стэнфордского университета пришла к выводу, что романтическая любовь притупляет физическую боль.

segodnya.ua