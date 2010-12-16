Народные средства для лечения кашля

* 500 г очищенного репчатого лука измельчить, добавить 400 г сахара и варить на слабом огне в 1 л воды 3 часа. Затем остудить, добавить 50 г меда, перелить в бутылку и закупорить. Принимать по 4–6 столовых ложек в день после еды.

* Бразильцы пропускают спелые бананы через сито, затем кладут натертую массу в кастрюлю с горячей водой в пропорции: 2 банана на 1 чашку воды с сахаром. Снова подогревают и пьют эту смесь.

* Вечером мелко порежьте большую луковицу, засыпьте ее 2 столовыми ложками сахара. К утру лекарство будет готово. В течение дня съешьте сладкий лук или выпейте образовавшийся сок. Лечитесь несколько дней подряд, и кашель пройдет.

* Выберите пузатую черную редьку с хвостиком, срежьте верхушку и выньте внутреннюю часть на треть. Положите в углубление немного меда так, чтобы осталось место для выделяющегося сока. Редьку опустите в стакан с водой хвостиком вниз. Когда через 3– 4 часа наберется сок, выпейте его и снова положите мед.

* Рецепт для детей: нарезать черную редьку маленькими кубиками, положить в кастрюлю и посыпать сахаром. Печь в духовке в течение 2 часов. Процедить, выбросить кусочки печеного овоша, а жидкость слить в бутылку. Давать по 2 чайных ложки 3–4 раза в день перед едой и на ночь перед сном (смотрите также рецепты Ванги от кашля у детей).

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