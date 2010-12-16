Воображение поможет сбросить вес

В этом убедились европейские диетологи после серии незамысловатых экспериментов. Одним добровольцам перед едой предлагали мысленно съесть любимое блюдо как можно больше раз. Других сразу же усадили за стол.

Те, кому довелось пофантазировать на кулинарные темы, отнеслись к пище спокойнее и в итоге поглотили меньше, чем участники опытов, ставшие есть без размышлений.

По словам учёных, это чистая психология. Объевшись мысленно, ты в реальности уже не станешь перегружать желудок. Лёгкое насыщение благодаря подсознанию начнёт наступать ещё до того, как первый кусочек окажется во рту.

1tv.ru