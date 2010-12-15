Народные средства от воспаления горла

1. Два раза в день делать полоскание следующим раствором: в кофейной чашке воды растворить щепотку нашатыря.

2. Для полосканий горла использовать воду с уксусом, густой сок шелковицы, выжатый сок незрелого винограда, настой цветков гранатника, а также отвар незрелых сушеных фиников с медом.

3. Сильным действием обладает выжатый сок свежих орехов и свежий сок роз.

4. Еще эффективнее действуют отвар мирта, желудей, настой ореховой скорлупы, вода, в которой долго варили чечевицу и сильно вяжущую айву.

5. Если миндалины и язычок видимо увеличились, их можно помазать перышком, смоченным лекарственными мазями и настоями. Для этой цели подходят настои розы и семян паслена.

6. Полезную лечебную мазь можно приготовить из шафрана и камфары, а также из выжатого сока сладкого граната, истолченного вместе с кожурой и шестой частью меда. Это прекрасные мази.

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