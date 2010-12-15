В Польше морозы унесли жизни уже почти 90 человек
Бездомные люди...
В Польше с начала сильных морозов от переохлаждения умерли 87 человек, в том числе в декабре - 72.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского Министерства внутренних дел и администрации (MSWiA).
Министерство проинформировало, что польская полиция с помощью других служб патрулирует места, где могут находиться бездомные люди, жизни которых больше всего угрожают морозы.
„В связи с низкими температурами, прогнозируемыми на ближайшие дни, MSWiA просит обращать особое внимание на бездомных и пожилых людей (без опеки на улице)”, - отметила пресс-служба.
В министерстве добавили, что соответствующие службы поддерживают связи со специальными центрами общественной помощи, куда могут быть доставлены люди, которым угрожает переохлаждение.