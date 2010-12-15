Тибетский рецепт молодости

Взять по 100 г ромашки, зверобоя, бессмертника, березовых почек, измельчить и закрыть крышкой. Вечером одну столовую ложку смеси залить кипятком (0,5 л), настаивать на протяжении 20 минут и процедить через ткань. В один стакан настоя добавить чайную ложку меда и выпить перед сном. После этого ничего не есть и не пить. Утром подогреть остатки настоя, чтобы он стал теплым, добавить чайную ложку меда и выпить за 15-20 минут до завтрака. Так делать ежедневно, пока не закончится смесь. Курс омоложения повторить через пять лет.

Результат: резко улучшится обмен веществ, организм очистится от жировых и известняковых отложений, кровеносные сосуды станут эластичными, профилактика склероза, инфаркта, гипертонии, исчезнет шум в голове, головокружение, возобновится зрение, улучшится общее самочувствие организма.