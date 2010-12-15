Для сердечного приступа достаточно одной сигареты

Одной сигареты достаточно, чтобы вызвать сердечный приступ — и даже если ее курит кто-то другой, сообщает Министерство здравоохранения США.

Всем известно, что курение со временем нередко вызывает рак легких, однако негативные последствия отравления никотином могут проявиться и сразу. Ведь с каждой затяжкой человек получает около 7000 химических веществ, немедленно отравляющих каждый орган курильщика.

Специалисты предупреждают, что выкуренная по случаю сигарета способна вызвать сердечный приступ у людей с закупоренными артериями. То же самое относится к пассивному курению.

Сигаретный дым, проникает в кровеносные сосуды, сужая их, и изменяет химический состав крови, делая ее более вязкой. От этого всего лишь один шаг до образования тромба.

«Никогда не поздно бросить курить, — напоминает министр здравоохранения США Регина Бенджамин. — Даже если вам 70 или 80 лет, отказ от курения все равно поможет вашему здоровью».

С тех пор как в 2003 году в городе Пуэбло, штат Колорадо, запретили курение во всех общественных местах, количество людей, госпитализированных с сердечным приступом, сократилось на 41 процент.

Ежегодно от заболеваний, вызванных курением, в одной только Америке умирает около 443 000 людей. Несмотря на то, что количество курильщиков резко уменьшилось с тех пор, как в 1964 году Министерство здравоохранения объявило, что курение приводит к смерти, 46 миллионов взрослых американцев все еще курит. Количество пассивных курильщиков намного превышает это число.

В России среди взрослых курят более 60 процентов мужчин и более 21 процента женщин. Пассивному курению подвергаются более половины населения нашей страны.

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