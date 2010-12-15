Что такое герпес и как происходит заражение?

Герпес вызывается вирусом простого герпеса, одним из вирусов, что тяжелее всего поддается лечению. Выделяют два основных типа этого вируса: вирус простого герпеса 1 (ВПГ-1) и вирус простого герпеса 2 (ВПГ-2). Такие вирусы могут инфицировать человека отдельно или вместе.

Оральный герпес (обычно это ВПГ-1) передается при близком контакте с больным человеком во время поцелуя или при использовании его посудой. Генитальный герпес (обычно это ВПГ-2) чаще всего передается при половом контакте.

Если после попадания в организм вирус не уничтожается иммунной системой, то он проникает внутрь клетки кожи человека и начинает процесс размножения. На этой стадии нет никаких симптомов заболевания. После начала размножения вируса клетки начинают разрушаться и тогда появляются симптомы заболевания: воспаление, заполненные жидкостью волдыри. После этого вирусы попадают в нервные клетки человека и попадают в нервные сплетения (ганглии), где и остаются в неактивной форме. Через какое-то время процесс размножения вируса повторяется, вызывая у больного те же симптомы болезни.