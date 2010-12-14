Хвоя не пустит грипп на порог

Известная целительница и знаток трав Наталья ЗЕМНАЯ в Виннице бывает чаще, чем в столице или на родной Черниговщине. В город над Южным Бугом постоянно приезжает уже больше двадцати лет. Ни копейки она не берет за прием или консультации больных. Во время недавнего приезда дала совет виннитчанам, как уберечься от гриппа, который медленно надвигается на нас.

— Когда люди болеют, общество не может быть здоровым, — рассказывает Наталья Земная. — Так же в больной среде не может быть здоровым человек. Народная медицина призвана помочь людям предотвратить болезни. Я убеждена, что у каждой болезни есть три причины. Это — бездуховность, невежество и лень. Мы не знаем, какие растения нам готовы помочь в случае той или иной болезни. Не знаем, как предотвратить ее. В то же время в других странах используют опыт украинской народной медицины. В этом не раз убеждалась, бывая там.

— Еще одна беда — не умеем прислушиваться к своему организму. Он же нам одсказывает, что ему нужно дать в тот или иной момент. Надо потреблять в первую очередь то, что растет в том крае, где родился и живет человек. У меня недавно вышел календарь «Борщ Натальи Земной». В старину украинцы каждый день ели борщ. Почему? Возможно, они того и не знали, что именно эта пища служила профилактикой многих болезней. Ингридиенты этого кушанья предотвращали такие болезни, как гипертония, склероз, заболевания печени, желудка, поджелудочной железы. Борщ даже успокаивал нервную систему.

Хочу напомнить еще об одном нашем правиле — некогда и ни в чем не отвечать отказом беременной женщине. Именно по этой причине, ведь она особенно ощущает потребности своего организма. Так же любой из должен прислушаться к тому, чего просит наш организм. И стараться не отвечать ему отказом в этом.

— Нас уже пугают эпидемией гриппа, — говорит Наталья Земная. — Чтобы его не пустить на порог, надо, опять-таки, знать, как это делать и не лениться. Ведь все для предотвращения и лечения гриппа есть под руками.

Прежде чем выйти на улицу, позаботьтесь, чтобы слизистую оболочку защитить жиром, хотя бы тем же маслом. Вернувшись домой, хорошо вымойте руки с мылом. Так же — лицо, глаза. Прополощите полость рта. Можно подсоленной водой или с содой и с соком лимона. Даже с хреном. Как только начинаете чихать, немедленно промывайте нос, закапывайте соком алоэ, каланхоэ.

Что убивает вирусы? Лук. Разрежьте его и расставьте по углам в комнате. Не нравится запах лука, принесите хвойные ветви. Время от времени растирайте их, чтобы выделялся запах. Надо использовать много чеснока. Но не все его могут потреблять. Поэтому ешьте лук.

Чаи пейте, но не из мяты и мелиссы, так как они расслабляют организм, а нам нужно держать его в тонусе. Из малины, калины. Даже с листями, если сохранились. Можно и веточки ломать с этих деревьев. И с вишни тоже. И заваривать из них чай. Очень полезна черная смородина. Как и плоды граната. Надо жевать даже косточки.

Ставьте хренники на подошвы. Или с чесноком, растолченным с солью. Но перед тем смажьте маслом. Только не опускайте рук и не ленитесь. Сама болезнь не отступит. С ней надо бороться. Ее нужно победить.

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