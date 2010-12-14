Сидячая работа на треть сокращает жизнь женщин

Американские исследователи утверждают, что сидячая работа значительно сокращает жизнь, повышая риск преждевременной смерти.

Ученые провели исследование, в котором участвовали 123 тыс. человек среднего возраста. Часть из участников эксперимента страдали от раковых, сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с легкими. За испытуемыми наблюдали 13 лет, сообщает medicinform.net.

Оказалось, что женщины, которые сидят больше 6 часов в день, увеличивают вероятность преждевременной смерти на 37% по сравнению с теми представительницами прекрасного пола, которые сидят меньше 3 часов ежедневно. По данным исследователей, риск преждевременной смерти у мужчин с сидячим образом жизни ниже, чем у женщин и составляет 18%.

Эксперты подчеркивают, что даже один день длительного сидения способен вызвать значительные изменения в обмене веществ.

focus.ua