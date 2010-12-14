Чем можно заменить пробиотики?

Различные пробиотические добавки зачастую оказываются слишком дорогими и неэффективными.

Все большую популярность завоевывают пищевые добавки, содержащие якобы полезные бактерии. Но как считают диетологи, дело вовсе не в количестве поступающих в организм бактерий, а в их сочетании и источниках. Поэтому лучше получать полезные пищеварительные вещества из здоровой пищи, чем с пробиотических добавок.

Специалисты в области питания утверждают, что для поддержки естественной кишечной микрофлоры ежедневный рацион должен включать не выше 10% насыщенные жиров, а полезные ненасыщенные жиры можно получить, употребляя в пищу в оливковое масло.

Дневная доза клетчатки содержится в цельнозерновых продуктов и свежих овощах и фруктах, которые к тому же обогащают организм витаминами и микроэлементами. Кроме того, рацион здорового питание не может обойтись без орехов, бобовых и молочных продуктов, которые содержат легко усваиваемые белки, кальций, клетчатку и правильные жиры.

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