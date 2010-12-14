Чем опасны антикварные вещи?

Многие люди предпочитают декорировать интерьер старыми вещами, купленными на блошиных рынках, и имеют множество украшений и предметов одежды из секонд-хенда в своем гардеробе. Между тем, подобные вещи могут содержать лошадиную дозу токсичного свинца, предупреждают эксперты из Университета Нью-Йорка, Университета штата Орегон и Калифорнийского университета.

В "черный список" также попали старые детские игрушки и кухонная утварь. В ходе исследования там ученые зафиксировали концентрацию свинца, превышающую показатели нормы более чем в 700 раз. Особо старые вещи несут наибольшую опасность.

Специалисты подчеркивают: регулировать продажу на блошиных рынках, в антикварных магазинах и через Интернет-аукционы весьма затруднительно, ведь основываясь на визуальном анализе, нельзя ничего сказать о составе. В особой опасности находятся дети. По мнению ученых, именно малышей стоит ограничивать от контакта с антиквариатом, впрочем, как и воздержаться от использования старых предметов при приготовлении пищи.

newsland.ru