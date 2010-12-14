В Туркмении никак не наступит зима, зацвели розы и ирисы

В Туркмении никак не наступит зима. Сегодня в полдень, по сообщению национального Гидрометцентра, в столице воздух прогрелся до 25 градусов. Около 20-23 градусов тепла было и всю прошлую неделю, такие же прогнозы на ближайшие дни.

Лишь в начале декабря несколько дней было пасмурно - 8-10 градусов тепла днем и до минус 1-5 ночью. Последующее затем аномальное тепло спровоцировало у некоторых плодовых и цветочных растений весенний настрой, сообщили в Ботаническом саду столицы. Вновь начали завязываться бутоны у роз и ирисов, появились почки и даже конусы молодых листьев на некоторых деревьях. Это означает, что в календарную весну эти растения уже не будут обладать сильной энергетикой цветения.

Холода обязательно будут, обещают туркменские синоптики, прогнозируя их в январе и феврале. Самым холодным временем годы в Туркмении считается начало февраля. Средняя температура минус 2 -10 в столице и до 25 мороза в северных областях страны.

ami-tass.ru