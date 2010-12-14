Крым: водитель вёл автобус "под кайфом"

Сотрудники Госавтоинспекции дважды с интервалом в два дня останавливали на Ялтинской трассе в Крыму водителя, управлявшего пассажирским автобусом в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления Госавтоинспекции, «первый раз водитель «попался» 9 декабря. Автобус Volkswagen осуществлял нерегулярные перевозки и был полон пассажиров. Инспекторов ГАИ насторожило подозрительное поведение водителя. Медицинское освидетельствование показало в его организме наличие марихуаны». На водителя составили административный протокол, автобус отправили на штрафплощадку. Вместо изъятого водительского удостоверения мужчина получил временный талон на право управления до вынесения судом постановления о наказании.

«Прошло 2 дня. За это время перевозчик забрал автобус со штрафплощадки, и тот же водитель на нем снова выехал на маршрут. 11 декабря инспекторы ГАИ снова останавливают автобус с людьми, и снова у водителя неадекватное поведение, и снова медосвидетельствование подтвердило подозрение - он находится под действием наркотического вещества», - сказано в сообщении.

Как выяснилось, за водителем числится 51 нарушение правил дорожного движения, из них 11 были допущены в этом году. Судьбу водителя решит суд.