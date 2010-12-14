Какие каши сохраняют молодость

Американские специалисты пришли к выводу, что польза блюд, приготовленных из цельнозерновых продуктов, настолько велика, что их любители вполне могут обходиться без аптечных лекарственных препаратов. Так, по мнению команды исследователей из Абердинского университета, овсяные и рисовые каши, а также хлеб из цельного зерна способны снижать риск развития нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы, в том числе, препятствовать появлению инсульта, ничуть не хуже традиционных препаратов.

Для участия в эксперименте ученые пригласили 200 добровольных участниц, одной части которых было необходимо употреблять цельнозерновые продукты трижды в день, в то время как остальные ели их намного реже, либо не получали вовсе. Известно, что диета с высоким содержанием злаковых и растительных волокон способствует улучшению работы пищеварительной системы, а также помогает снизить уровень плохого холестерина в крови, избыток которого повышает риск атеросклероза и повышения артериального давления.

Как отмечает руководитель исследования доктор Франк Тис, старший преподаватель института питания и здоровья при университете Абердина, действительно, у тех испытуемых, которые регулярно употребляли в пищу злаковые, систолическое артериальное давление снизилось. В результате этого было зафиксировано снижение риска инсульта на 25%, а инфаркта – примерно на 15%. За одну порцию при этом принималось от 13 о 16 г продукта (примерно половина чашки овса или риса, либо кусок цельнозернового хлеба).

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