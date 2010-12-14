Как правильно мыть волосы
08:36, 14 декабря 2010Зарубежные новости
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Три простых правила
Трихологи рекомендуют мыть голову раз в три-четыре дня. Волосы быстро привыкают к заданному ритму. Но мыть нужно «по правилам».
Во-первых, мыть голову нужно теплой, но ни в коем случае не горячей водой, которая излишне стимулирует работу сальных желез.
Во-вторых, если есть возможность - не мойте волосы водой из-под крана. Она слишком жесткая. Для мытья головы лучше использовать кипяченую или фильтрованную воду.
В-третьих, никогда не расчесывайте мокрые волосы, поскольку так они легко травмируются, сначала подсушите.
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