Как правильно мыть волосы

Трихологи рекомендуют мыть голову раз в три-четыре дня. Волосы быстро привыкают к заданному ритму. Но мыть нужно «по правилам».

Во-первых, мыть голову нужно теплой, но ни в коем случае не горячей водой, которая излишне стимулирует работу сальных желез.

Во-вторых, если есть возможность - не мойте волосы водой из-под крана. Она слишком жесткая. Для мытья головы лучше использовать кипяченую или фильтрованную воду.

В-третьих, никогда не расчесывайте мокрые волосы, поскольку так они легко травмируются, сначала подсушите.