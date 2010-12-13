От переизбытка кальция - камни в почках

13:12, 13 декабря 2010
Зарубежные новости
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Негативное воздействие БАДов

Чрезмерное потребление биологически активных добавок с содержанием кальция может оказать негативное воздействие на организм.

Американские ученые изучили данные группы людей, потребляющих БАДы с содержанием кальция. Оказалось, что чрезмерное употребление данных биодобавок способно спровоцировать возникновение молочно-щелочного синдрома, сообщает medicinform.net.

Молочно-щелочной синдром является редким заболеванием, которое вызывает избыточный прием щелочных препаратов и кальция. В результате в крови повышается уровень кальция, который начинает откладываться во всех структурах, включая почки. Кровь становится более щелочной, что может стать причиной возникновения почечной недостаточности.

focus.ua

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