От переизбытка кальция - камни в почках

Чрезмерное потребление биологически активных добавок с содержанием кальция может оказать негативное воздействие на организм.

Американские ученые изучили данные группы людей, потребляющих БАДы с содержанием кальция. Оказалось, что чрезмерное употребление данных биодобавок способно спровоцировать возникновение молочно-щелочного синдрома, сообщает medicinform.net.

Молочно-щелочной синдром является редким заболеванием, которое вызывает избыточный прием щелочных препаратов и кальция. В результате в крови повышается уровень кальция, который начинает откладываться во всех структурах, включая почки. Кровь становится более щелочной, что может стать причиной возникновения почечной недостаточности.

focus.ua