Вы храпите? Проверьте сердце

Людям, которые громко храпят и долго не могут уснуть, нужно срочно обратиться к кардиологу, а потом и к другим узкопрофильным специалистам. К такому выводу пришли исследователи Университета Питтсбурга, которые в течение трех лет проверяли более 800 людей, имевших проблемы со сном.

Оказалось, что для храпунов риск сердечных приступов и развития болезней сердца и сосудов был вдвое выше, чем для тех, кто спал спокойно и засыпал без проблем. Причем сердце стало не единственным "тонким местом" для людей с проблемами сна.

Они, как выяснилось, более подвержены развитию диабета и факторов так называемого метаболического синдрома - общего сбоя организма, которое может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до смерти.

news.gnezdo.ru