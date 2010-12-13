Отличное средство от выпадения волос

Благодаря своим лечебным свойствам цикорий используется не только в нетрадиционной медицине, но даже во многих средствах официальной медицины можно найти в составе данное растение. В лечебных целях, как правило, используют траву и корни цикория. О том, при каких заболеваниях помогает цикорий, и о самых известных рецептах на основе данного растения поговорим в этой статье.

Цикорий отлично помогает при выпадении волос. Вот два рецепта, которые помогут вам, если у вас есть данная проблема.

Рецепт 1. Возьмите две ложки порошкообразного корня цикория и залейте их кипятком. Емкость с раствором поместите на водяную баню и варите на протяжении четверти часа. Затем отвар охлаждают и процеживают, после отвар разбавляют водой до первоначального объема. Данное средство, как правило, используют только после мытья волос в качестве ополаскивателя.

Рецепт 2. Три ложки измельченного цикория залейте кипятком в объеме одного стакана, после смесь кипятят на протяжении двадцати минут. Когда отвар будет готов, его оставляют настаиваться на всю ночь. С утра необходимо провести массаж головы, втирая в нее получившееся средство.

Сильную зубную боль удается унять при помощи полосканий с цикорием. Для приготовления болеутоляющего вам потребуется взять ложку цикория и залить его кипятком. Средство оставляют на десять минут для настаивания, а затем полоскают больной зуб.

При простуде можно порекомендовать одно средство. Смешайте между собой пустырник и корень цикория в равных пропорциях. Теперь возьмите ложечку смеси и залейте ее кипяченой водой в объеме стакана, оставьте на пару минут для заваривания. Данный напиток рекомендуется пить до трех раз в день по полстакана.

Если врач поставил вам диагноз неврастения, то лечение можно дополнить средством на основе цикория. Возьмите чайную ложку порошкообразного корня цикория и залейте кипятком. Теперь смесь кипятят на огне на протяжении десяти минут. После отвар оставляют настаиваться на час. Данное средство рекомендуется употреблять по ложке после приема пищи.

С повышенным давлением поможет справиться следующий рецепт. Возьмите двести граммов корня цикория и варите в двух литрах воды на протяжении двадцати минут. Процедите отвар и вылейте его в ванну. Желательно, чтобы температура воды в ванной не превышала тридцати семи градусов. Рекомендуется принимать ванну только во второй половине дня, а сама процедура должна длиться ровно пятнадцать минут. Положительный результат не заставит себя ждать, если вы пройдете полный курс лечения. Сам курс состоит из десяти процедур, при этом их проводят через день.

Будьте здоровы!

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