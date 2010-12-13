Отличники имеют лучшее здоровье на протяжении всей жизни

Школьники, которые хорошо учатся, не только быстрее попадут на "доску почёта", но также поддержат своё здоровье надлежащим образом. Различные исследования уже давно показали, что образование связано с улучшением здоровья, но новый долгосрочный обзор Университета Висконсин-Мэдисон, проводившийся в течение 50 лет среди 10 тыс. учеников средних классов, доказал связь между повышением успеваемости в школе и улучшением здоровья на протяжении всей жизни.

Специалисты проанализировали, какую роль играет школьные успехи на развитие личности и психологические характеристики. Оказалось, что отличники имеют очень низкую вероятность ухудшения здоровья с возрастом, вплоть до пенсионного возраста. По мнению американских исследователей, люди, которые хорошо учатся, более добросовестно относятся не только к своей успеваемости, но и к своему здоровью: более внимательно следят за своим самочувствием и чаще проходят медицинское обследование по мере взросления.

ami-tass.ru