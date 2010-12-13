Корица спасет от диабета

Американские ученые пришли к выводу, что корица защищает от диабета и болезней сердца.

Эксперты провели исследование с участием 22 пациентов страдавших ожирением и в преддиабетном состоянии. Первая группа участников ежедневно выпивала по 250 миллиграммов водного раствора с корицей, а вторая группа получала плацебо.

В результате тестов оказалось, что у тех, кто пил воду с корицей, концентрация антиоксидантов в крови выросла с 13 до 23%, а уровень сахара понизился.

Ученым необходимо повести ряд дополнительных тестов, чтоб доказать, что вода с корицей помогает имеющим лишний вес и страдающим ожирением сокращать окислительный стресс и снижать концентрацию глюкозы в крови.

likar.info