В глаз вставляют алмаз

Австралийские ученые из Мельбурнского университета планируют использовать алмазы для изготовления функциональных глазных протезов.

Прототип устройства уже изготовлен, начать его клинические испытания планируется к 2014 году. Правительство Австралии уже инвестировало в программу исследований 51 млн.долларов.

Ученые выбрали алмаз по причине его исключительной твердости и долговечности. Размер прототипа не превышает нескольких миллиметров. Его будут помещать хирургическим путем в глаз пациента. Для того, чтобы несколько снизить стоимость, при изготовлении имплантатов будут использоваться искусственные алмазы. Ученые надеются, что их изобретение произведет такую же революцию, как и слуховой аппарат.

likar.info