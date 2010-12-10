Сок вишни - натуральное снотворное

Американские ученые, основываясь на результатах исследования, рекомендуют использовать вишневый напиток как безвредное снотворное средство.

В эксперименте приняли участие 50 человек. Первую группу добровольцев поили вишневым соком, а вторая группа употребляла другие напитки. Участники выпивали по стакану определенной жидкости утром и вечером.

Оказалось, что испытуемые, пившие натуральный вишневый сок, спали на 17 минут дольше участников со второй группы, передает vrach.tv.

По словам специалистов, снотворный эффект сока вишни вызван высоким содержанием в напитке мелатонина, гормона, который контролирует суточный цикл сна.

Ученые советуют употреблять вишневый сок вместо снотворных препаратов, так как он улучшает сон без побочных эффектов.

podrobnosti.ua