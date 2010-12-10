Залог долголетия самой старой жительницы Дании

Датчанка Тира Конгсе, проживающая в окрестностях города Роскильде, отметила недавно 109-й день рождения.

Согласно местной газете "Роскильде Авис", Конгсе - главный долгожитель северного королевства. Она появилась на свет в 1901 году, когда президентом США был Теодор Рузвельт, рейхсканцлером Германии - Бернхардт фон Бюлов, а императором России - Николай П.

Данией тогда управлял премьер-министр Ханнибал Сехестед - последний премьер, назначенный королем, так как затем эта прерогатива была передана парламенту.

Хотя в последние годы Конгсе стала слабее, отмечает "Роскильде Авис", для ее возраста она себя замечательно чувствует. Ее сын считает, что хорошим здоровьем она обязана заботливому уходу в доме для престарелых и рыбной диете, которой придерживается уже много лет.

ami-tass.ru