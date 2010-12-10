У мужчины вырос второй череп

Британские медики случайно сделали сенсационное открытие. Оказывается, кости черепа способны восстанавливаться. Это на собственном опыте доказал 72-летний пенсионер из Туманного Альбиона.

В 1955 году Гордон Мур попал в страшную аварию. Врачи буквально вытащили его с того света. Поврежденную лобовую кость пришлось удалить, на ее место поставили титановую пластину.

Недавно мужчина почувствовал себя плохо: его мучили головные боли. Он обратился за квалифицированной помощью. Медики решили, что началось воспаление, надо сменить пластину. Во время операции, удалив старую пластину, хирурги пришли в шок: больному не понадобился искусственный череп, так как у него за эти годы вырос собственный. Причем кость в точности повторила контур пластины.

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