Что угрожает рожденным зимой

Американские ученые выявили печальную закономерность: дети, появившиеся на свет зимой, в будущем скорее всего будут испытывать проблемы с психикой. Депрессия и даже шизофрения встречаются чаще всего именно у «зимних» людей.

Результаты исследований, проведенных в университете Вандербильта в Теннесси, демонстрируют, что рожденные в темноте и холоде сталкиваются с нарушениями биоритмов, что в свою очередь служит причиной психических расстройств.

Однако есть и другое мнение. Специалисты из института Макса Планка утверждают, что люди, родившиеся в декабре, имеют больше шансов дожить до глубокой старости. Интересно, что при этом «зимние» люди реже сталкиваются с болезнями сердца и сосудов, раком и диабетом. Получается, что зимой рождаются психи-долгожители. А вот в феврале и марте чаще рождаются аллергики.

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