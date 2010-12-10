Ученые обнаружили, где находится сила воли

Оказалось, что что в головном мозге человека есть участок, отвечающий за силу воли. Американские ученые впервые сумели доказать, что в головном мозге человека есть отделы, которые отвечают за подавление тяги к чему-либо.

Исследователи с помощью метода функциональной магнеторезонансной томографии выяснили, что стремление человека перебороть свое желание активизирует префронтальную кору головного мозга, которая отвечает за осознание действий и снижением активности тела, которое провоцирует желание у зависящих от наркотиков, сигарет и алкоголя людей.

Это означает, что человек в состоянии одинаково хорошо противостоять тяге и к курению, вызывающему привыкание, и к вещам, которые, как считается, привыкания не вызывают.

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