3 главных признака долгожителя

Медики описали типаж человека, который долго проживет. Западные психологи и медики назвали индикаторы продолжительности жизни человека. Оказывается, узнать, сколько лет жизни отведено человеку, можно по его поведению, в том числе по рукопожатию.

Был проведен эксперимент с участием 50 000 добровольцев в возрасте 18-80 лет из 33 стран мира.

Удалось выяснить, что люди, которые уверенно и крепко пожимают руку, обладают более крепким здоровьем, чем сторонники слабого рукопожатия.

Среди других индикаторов продолжительности жизни и здоровья: скорость речи, способность держать равновесие, быстрота реакции, сообщает Sky News.

Например, если человек 60 лет быстро встает со стула, уверенно держит равновесие и быстро разговаривает, то это значит, что у него крепкое здоровье, он проживет еще долго и ранняя смерть ему не грозит.