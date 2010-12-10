Переедают те, кто недосыпает

По словам медиков, людям, желающим на годы сохранить стройную фигуру, следует убедиться, что они получают достаточно сна. В недавно проведенном исследовании группа французских медиков установила, что молодые люди, не высыпающие положенные 8 часов в сутки, склонны к перееданию. В исследовании группа испытуемых молодых людей была поделена на две подгруппы: первые спали восемь часов в сутки, вторые - только четыре. В итоге выяснилось, что последние съедали в день примерно на 500 килокалорий больше, чем первые.

Французские медики из Европейского научного центра в городе Дижон (Франция) говорят, что связь недосыпания и переедания известна врачам уже лет десять, но вот объяснить ее достоверно пока так никто и не смог. "Всем известно, что человечество в глобальном масштабе стремительно полнеет, в то же время люди под влиянием современного образа жизни стали значительно меньше спать", - говорит автор исследования доктор медицинских наук Лорен Брондель.

По ее словам, исследования на практике подтверждают, что показатель длительности сна и индекс массы тела находятся в обратной зависимости друг от друга - чем меньше первый, тем выше второй.

В итоге французские исследователи на протяжении недели исследовали 12 молодых людей, не подверженных серьезным заболеваниям, на предмет связи сна и потребления калорий. Одна группа ложилась спать в 12 часов ночи и спала до 8 утра, другие засыпали в 2 часа ночи и просыпались в 6 утра. Всем испытуемым не сказали, какие именно исследования проводятся и ели все участники двух групп столько, сколько хотели.

После недели эксперимента выяснилось, что та группа, что спала по 4 часа, потребляла в среднем на 22% калорий больше, чем те, кто спал по 8 часов. Причем, зафиксировано, что первые ели существенно больше нормы в завтрак и обед, тогда как за ужином все потребляли примерно равное количество калорий. По словам ученых, даже если человек превышает дневную норму потребления калорий на 20%, то в течение года у него развивается избыточный вес, а в течение двух - ожирение.

Пока точный механизм данного процесса французским ученым так и не удалось объяснить, но есть предположение о том, что потребление калорий тесно связано с биологическими часами не только у людей, но и у всех млекопитающих. Многие млекопитающие зимой испытывают нехватку пищи, из-за чего в зимний период существенно дольше спят, в то же время летом, когда световой день долгий они дольше бодрствуют и набирают калории "на черный день".

"Людям необходимо разобраться в природе сна. Нужно понять, что это не просто потеря времени, а мощный восстановительный процесс, который регулирует энергетические, эмоциональные, психические, физиологические и другие процессы", - говорит Лорен Брондель.

newsland.ru