Недосып может быть полезен

Ученые из Японии выяснили, что недосып помогает избавиться от негативных воспоминаний.

О том, что лишение сна (депривация) негативно сказывается на свойствах памяти, известно давно. Так, сон необходим для перехода информации из кратковременной памяти в долговременную и, соответственно, играет важную роль в процессе запоминания. Но далеко не обо всех событиях из своей жизни хочется помнить. Японские исследователи поставили своеобразный эксперимент. Они показывали волонтерам серию видеороликов с автомобильными авариями и со спокойной ездой, а затем поделили испытуемых на две группы. Одной - предоставили возможность выспаться, а другую лишили сна.

Выяснилось, что люди из первой группы лучше помнили подробности всех аварий и не могли довольно долгое время сесть за руль автомобиля. А вот испытуемые, которых лишили сна, дороги абсолютно не боялись.

"Депривация после стрессового события предотвращает развитие посттравматического синдрома. Возможно, полученные нами результаты помогут в разработке нового способа борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР)", - говорит один из авторов исследования Кениси Кируяма (Kenichi Kuriyama).

rian.ru