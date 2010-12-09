Чем болела Мона Лиза?

Существует целая область знаний - на стыке медицины и искусствоведения, которая изучает диагнозы персонажей, ставших героями популярных произведений живописи и скульптуры. Например, некоторые невропатологи в конце Х1Х века пытались определить признаки безумия на челе царя Ивана Васильевича, изображенного на известной картине Ильи Репина "Иван Грозный и его сын" /1885/. Еще большим вниманием эскулапов пользуются шедевры Возрождения.

Так, по мнению итальянского эксперта, знаменитая загадочная улыбка Моны Лизы отражает чрезвычайно высокий уровень холестерина в крови Джоконды. О физическом нездоровье изображенных персонажей рассказывают также творенья Боттичелли, Рафаэля и Пармиджанино.

Портрет Моны Лизы кисти великого художника Леонардо Да Винчи уже несколько столетий будоражит воображение широкой публики и специалистов. Итальянские врачи утверждает, что секрет улыбки Моны Лизы кроется в ее заболевании. Изучив некоторые признаки и особенности строения лица, ученые заключили, что молодая женщина страдала ксантелазмой. При этом заболевании в организме накапливается слишком много холестерина под кожей. В данном случае отложения жирных кислот можно заметить вокруг глаз модели. У Моны Лизы - девушки из богатой флорентийской семьи, вышедшей замуж за торговца тканями и шелком, могла быть и опухоль жировых тканей, считает Вито Франко из университета Палермо /Сицилия/.

Франко обнаружил признаки заболевания костей и синдром Марфана у двух других персонажей с полотен художников эпохи Возрождения: у мужчины с полотна Сандро Боттичелли "Портрет молодого человека", которая хранится в Национальной Галерее Искусств в Вашингтоне, а также у женщины, изображенной на картине Франческо Пармиджанино "Мадонна с длинной шеей", считающейся средневековой "предшественницей" многих работ Амадео Модильяни.

В интервью туринской газете "Ла Стампа", д-р Франко пояснил: "Люди, изображенные на картинах, показывают нам, насколько хрупка жизнь человеческая, независимо от того, знают ли об этом сами художники". Он добавил, что изображение Микеланджело Буонарроти на заднем плане фрески Рафаэля "Афинская школа" в Ватикане, в частности, указывает на то, что тот страдал от "избытка мочевой кислоты, типичной для людей, имеющих болезни почек". Возможно, предполагает эксперт, это связано с тем, что во время работы над росписями Сикстинской Капеллы Микеланджело питался одним хлебом и вином. При этом, как утверждал биограф мастера Джорджо Вазари, он неделями не спускался с лесов из под плафона капеллы.

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