Калина понижает давление

Вот перечень тех заболеваний, при которых будет уместным применение калины: - кожные заболевания: абсцесс, панариций, флегмона, дерматит, ожоги кожи, отморожения, раны, сыпь, плешивость, туберкулез кожи, экзема, язвы; - нервно-психические заболевания: бессонница, повышенная возбудимость, рассеянный склероз, судорожные состояния, истерия, эпилепсия; - болезни крови: гемофилия, лимфогрануломатоз; - болезни печени и желчных путей: гепатит, дискинезия желчных путей, почечные колики; - болезни почек и мочевыводящих путей: гидронефроз, почечные кровотечения; - болезни органов дыхания: острый и хронический бронхиты, кашель, ОРЗ, туберкулез легких, ангина, ларингит, тонзиллит; - болезни органов пищеварения: анацидный гастрит, колит, понос, энтерит, парапроктит, желудочные или кишечные кровотечения, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью; - болезни сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь, коронарная недостаточность, асцит, невроз и порок сердца; - женские болезни: атония матки, бели, кольпит, дисменорея, воспаление придатков и яичников.

Противопоказана калина только при подагре и почечных заболеваниях. Не рекомендовано также и длительное применение препаратов с калиной.

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