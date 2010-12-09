Как избавиться от изжоги

Изжога - ощущение жжения, преимущественно в нижнем отделе пищевода, обусловленное забрасыванием кислого желудочного содержимого в пищевод.

Часто изжога сопровождается заболеваниями желудка, но может возникать и при нервно-психических расстройствах после приема пищи.

Проявления изжоги. Нередко изжога сочетается с отрыжкой, особенно кислой. Это может служить признаком гастрита или язвенной болезни желудка.

Народные средства для лечения изжоги:

* Быстро погасить изжогу можно при помощи обычной пищевой соды и стакана теплой кипяченой воды. Разведи щепотку соды и выпей смесь медленно, делая 2–3 маленьких глоточка в минуту. Постарайся выпить все до того, как вода остынет.

* Чтобы избавиться от изжоги, пожуй небольшой кусочек корневища аира и проглоти, запив водой (или не запивая).

* Можно рано утром съесть немного щавеля конского - это тоже хороший способ избавления от изжоги.

* Выпить теплой минеральной воды, молока, принять жженую магнезию.

* Угольный порошок, принятый с водой, также уничтожает изжогу.

* Приготовь настой из травы зверобоя (20 г), листьев подорожника (20 г), соцветий ромашки (5 г). Принимай по 1 столовой ложке 3 раза в день.

* Траву зверобоя, тысячелистника и сушеницы болотной смешать поровну. Три столовые ложки смеси настаивай 2 часа в 1 л кипятка, процедить. Пей по 1/2 стакана 4–5 раз в день при болях в желудке и изжоге.

* 20 г травы сушеницы топяной залить 200 мл кипятка. Принимай по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. Применяй при болях в животе, связанных со вздутием кишечника, при изжоге, упорном гастрите, гипертонии, сердцебиении, при бессоннице у лиц с легко возбудимой нервной системой, при туберкулезе легких.

* Эффективное средство - свежий сок сырого картофеля. Он является действенным профилактическим лекарством при хроническом гастрите. Около 4 раз в день пей по 1/4 стакана сока за 15– 20 минут до еды. Через 2–3 недели изжога перестанет тебя беспокоить. Курс лечения можно сразу прекратить, а можно и продолжить (для регуляции деятельности желудка), но принимать сок лучше 2 раза в день.

* Употребляй уголь в порошке из тополя черного (осокоря) по 0,5 чайной ложки 3 раза в день до еды. Запивай водой.

* Пережарь гречневую крупу до темно-коричневого цвета, истолки, просей. Принимай на кончике ножа 3-4 раза в день.

* Изжога исчезнет, если принимать по 80–100 г яблочного уксуса непосредственно перед едой 1 раз в день на протяжении 2–3 недель.

* 1–2 чайные ложки травы золототысячника зонтичного залить 2 стаканами кипятка, настоять 20–30 минут, процедить. Принимать по 1/2–2/3 стакана 3 раза в день за 1,5 часа до еды в течение 2 месяцев.

* 20 г корня горечавки желтой залить 1 стаканом воды, настоять, процедить. Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды при упорной изжоге.

* Семена аниса обыкновенного истолочь и залить 1 л водки. Настаивать в течение месяца. Добавить по вкусу щепотку корицы или лимонную кожуру, всыпать 200–400 г сахарного песка, размешать до растворения, процедить. Принимать по 1 ликерной рюмке после каждого приема пищи.

* 0,2 г мумие растворить в столовой ложке чая или кипяченой воды. Принимать 2 раза в день, утром и вечером перед сном, в течение 24–26 дней. Можно принимать мумие с молоком или медом. Излечение наступает на 10-й-15-й день.

* Мелко измельченные корни горечавки крестовидной залить вином и настоять 3 недели. Принимать 1 раз в день перед обедом по рюмке при упорной изжоге.

* 4 чайные ложки дубровника пурпурного (все части растения в стадии цветения) залить 1 стаканом кипятка, настоять, процедить. Настой выпить в течение дня.

* При упорной изжоге употребляют золу из коры березы белой по 0,5 чайной ложки на прием. Запивать водой.

Диета. Лицам, часто испытывающим изжогу, рекомендуется есть натощак гречневую кашу, пить много очищенной воды, меньше употреблять острой, жирной и жареной пищи, животные жиры заменить растительными.

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