Немка родила в томографе

Жительница Германии родила ребенка, находясь в аппарате для магнитно-резонасной томографии (МРТ), сообщает немецкое издание The Local. Первые в истории роды в томографе приняли специалисты берлинского клинического центра "Charité".

С помощью МРТ сотрудники медучреждения намеревались изучить все этапы прохождения плода по родовым путям беременной. Для этого акушер Кристан Бамберг (Christan Bamberg), специалист по лучевой диагностике Ульф Тайхгрэбер (Ulf Teichgräber), а также инженер и руководитель проекта Феликс Гюттлер (Felix Güttler) за два года создали магнитно-резонансный томограф открытого типа, который позволил провести исследование непосредственно во время родов.

Как заявил гинеколог из "Charité" Ернст Байндер (Ernst Beinder), роды в аппарате для МРТ прошли без отклонений. На свет появился здоровый ребенок, состояние здоровья роженицы также не вызывает опасений у медиков.

В результате исследования специалисты центра получили уникальные изображения новорожденного на всех этапах родов. Исследователи надеются, что новый аппарат МРТ позволит выявить причины неправильного вхождения плода в родовые пути женщины, которое встречается в 15 процентах беременностей.

Магнитно-резонасная томография - метод исследования, основанный на измерении электромагнитного отклика ядер атомов водорода на возбуждение их определённой комбинацией электромагнитных волн в постоянном магнитном поле высокой напряжённости. МРТ позволяет получать послойные изображения внутренних органов и тканей в различных плоскостях. При этом пациент не подвергается действию рентгеновского излучения в отличие от исследований с помощью компьютерного томографа.

newsland.ru