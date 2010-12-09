Птичье пение - универсальное лекарство
10:29, 09 декабря 2010Зарубежные новости
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Успокаивают, поднимают настроение
Птичье пение действует многообразно. Одни трели успокаивают и расслабляют, другие поднимают настроение и тонизируют. Кто-то из пернатых может настроить тебя на рабочий лад, а кто-то гарантирует здоровый сон.
Головная боль – зарянка, славка.
Депрессия – соловей, славка.
Невроз – щегол, чиж, славка.
Стресс – соловей.
Нервное напряжение – полевой жаворонок.
Спазмы в печени, желудке, сосудах, сердце – полевой жаворонок, зарянка.
Необходимость настроиться на плодотворную работу – соловей, славка.
Аритмия и учащенное сердцебиение – канарейка, овсянка, зяблик, певчий дрозд.
Рассеянность, слабость – щегол, чиж.
Бессонница – зарянка.
Хроническая гипертония, мигрени – черный дрозд.
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