Птичье пение - универсальное лекарство

Птичье пение действует многообразно. Одни трели успокаивают и расслабляют, другие поднимают настроение и тонизируют. Кто-то из пернатых может настроить тебя на рабочий лад, а кто-то гарантирует здоровый сон.

Головная боль – зарянка, славка.

Депрессия – соловей, славка.

Невроз – щегол, чиж, славка.

Стресс – соловей.

Нервное напряжение – полевой жаворонок.

Спазмы в печени, желудке, сосудах, сердце – полевой жаворонок, зарянка.

Необходимость настроиться на плодотворную работу – соловей, славка.

Аритмия и учащенное сердцебиение – канарейка, овсянка, зяблик, певчий дрозд.

Рассеянность, слабость – щегол, чиж.

Бессонница – зарянка.

Хроническая гипертония, мигрени – черный дрозд.

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