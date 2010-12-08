64-летняя женщина родила девочку

О рождении ребенка у 64-летней жительницы Швейцарии пишет сегодня газета Tages-Anzeiger. Девочка, которую родители назвали Катериной, появилась на свет путем кесарева сечения в одном из московских роддомов 15 июля 2010 года.

Зачатие с использованием донорской яйцеклетки состоялось in vitro (в пробирке), тоже в России, сообщает издание - в Швейцарии подобная манипуляция запрещена законом. Первая попытка была предпринята супругами три года назад, но вследствие перенесенного инфекционного заболевания у женщины произошел выкидыш.

Счастливые родители, сообщает издание, говорят, что у них достаточно сил, чтобы вырастить Катерину. "Возраст для нас не играет никакой роли. Мы здоровы и в форме", - заявил 60-летний отец девочки.

glavnoe.ua